Происшествия

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента АтамбаеваREGNUM 10:41

Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
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