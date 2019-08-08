Политика

Совет безопасности Киргизии собрался по ситуации с АтамбаевымРоссийская газета 02:35

В Киргизии прошло экстренное заседание Совета безопасности в связи с обострением ситуации в стране после попытки силовиков задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.
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