В Киргизии прошло экстренное заседание Совета безопасности в связи с обострением ситуации в стране после попытки силовиков задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Совет безопасности Киргизии собрался по ситуации с Атамбаевым

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