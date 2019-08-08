Политика
Совет безопасности Киргизии собрался по ситуации с АтамбаевымРоссийская газета 02:35
В Киргизии прошло экстренное заседание Совета безопасности в связи с обострением ситуации в стране после попытки силовиков задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.
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Совбез Киргизии тайно обсуждает попытку задержания экс-президента Атамбаева
Национальная служба новостей00:26
Совбез Киргизии собрался из-за ситуации с экс-президентом Атамбаевым
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