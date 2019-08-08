Политика
В Киргизии началось заседание Совбеза по ситуации с АтамбаевымREGNUM 00:58
«Под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности республики», — говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании будет рассмотрен вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа».
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Совбез Киргизии собрался из-за ситуации с экс-президентом Атамбаевым
Московский Комсомолецвчера в 23:47
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В Бишкеке проходит заседание Совета безопасности под председательством Жээнбекова
КП - Бишкеквчера в 23:36
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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