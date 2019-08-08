Политика

В Киргизии началось заседание Совбеза по ситуации с АтамбаевымREGNUM 00:58

«Под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности республики», — говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании будет рассмотрен вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа».
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