В киргизском селе Кой-Таш начала операция под задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева. По ее словам, в резиденции Атамбаева действует спецназ, началась стрельба.

В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

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