Происшествия

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента АтамбаеваМосковский Комсомолец вчера в 11:10

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
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