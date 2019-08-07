Происшествия

Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии АтамбаеваREGNUM 10:53

Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о начале штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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