Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о начале штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.

ЖКХ В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству строительства и ЖКХ РФ включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Здоровье Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения.

Шоу-бизнес Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Общество В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев» ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.

Здоровье Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Политика Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к России Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не признает присоединение Крыма к России, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.

Общество Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat 10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Футбол Райт обвинил Косьельни в неуважении к «Арсеналу» Легендарный в прошлом игрок "Арсенала" Иан Райт раскритиковал защитника Лорана Косьельни за презентацию в "Бордо".

Футбол Консейсау: выражаю «Краснодару» большое уважение Выражаю «Краснодару» большое уважение, но будет трудно играть против них в Португалии.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.

Общество В Махачкале появились штрафстоянки для бесхозного скота Мэрия Махачкалы начала борьбу с устоявшемся имиджем Махачкалы как города, где беспрепятственно разгуливают коровы.