Происшествия
Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии АтамбаеваREGNUM 10:53
Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о начале штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
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При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец
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