Политика

В Киргизии Путину подарили коня и щенкаREGNUM 10:52

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и щенка тайгана президенту России Владимиру Путину, находящемуся в Бишкеке с государственным визитом, пишут киргизские СМИ.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает
 кремлевский пул РИА «Новости».
ЗакC.Ру07:53

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Жээнбеков подарил Путину скакуна и щенка тайгана

Sputnik Кыргызстан08:12

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

РИА Новости12:45

Глава Киргизии подарил Путину щенка породы тайган и коня

Газета.Ru10:43

«Не бойся, не бойся». Как Путин приручил всех - от щенка до тигра

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Кинолог дал совет Путину, как вести себя с подаренным щенком

Московский Комсомолец10:51

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган

ТАСС07:39

Путин получил в подарок от президента Киргизии щенка борзой и орловского скакуна

Интерфакс07:34

Кыргызстан - Россия: Дружба, которой нужно дорожить

КП - Бишкек09:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Экс-министра Михаила Абызова арестовали на два месяца

Как сообщает "Интерфакс", экс-чиновник, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве, проведет в СИЗО два месяца, до 25 мая.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Хоккей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов

За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала архивное фото своей семьи за 100 лет

Популярная актриса театра и кино Елизавета Боярская решила показать фанатам редкие архивные кадры своей актерской семьи за 100 лет.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку

Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено в 16:01
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Общество

Больше всего россиян на работе раздражают курильщики

Оказалось, что большинство людей в коллегах раздражает привычка выходить покурить во время рабочего дня, так ответили 12% опрошенных.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Россия, Египет и Белоруссия совместно проведут учения десантников

Трехсторонние учения десантников из России, Белоруссии и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области.
Обновлено в 09:07
Футбол

Баскетболисты «Маккаби» разгромили «Гран Канарию» в матче Евролиги

Израильский "Маккаби" дома разгромил испанскую "Гран Канарию" в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Футбол

Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне

Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что готов еще несколько лет играть на высоком уровне.
Обновлено в 17:53
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Политика

Венесуэла проведет военные операции без российских военнослужащих

Ранее, 26 марта, комментарий Захаровой, в котором представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется, был опубликован на сайте МИДа.
Обновлено в 07:38
Политика

Германия может столкнуться с нехваткой медикаментов из-за Brexit

Начальник немецкого министерства здравоохранения Йенс Спан уверен, что если "Брекзит" состоится без сделки, то тысячи и десятки тысяч лекарств утратят легальный статус на немецком рынке, т.к. у Германии нет требуемых механизмов лицензирования медикаментов.
Обновлено в 03:46
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA

Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика

Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений

В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной

Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Два иностранных военных самолета провели разведку у границ России

Два иностранных военных самолета радиоэлектронной разведки замечены у границ Российской Федерации.
Обновлено в 12:17
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Технологии

В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом

ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
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Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Экономика

«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате

Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Обновлено в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
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