В Киргизии Путину подарили коня и щенкаREGNUM 10:52

с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и щенка тайгана президенту России Владимиру Путину, находящемуся в Бишкеке с государственным визитом, пишут киргизские СМИ.

В Киргизии Путину подарили коня и щенка

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Хоккей КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.

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Происшествия Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

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Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что готов еще несколько лет играть на высоком уровне.

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.

Политика Венесуэла проведет военные операции без российских военнослужащих Ранее, 26 марта, комментарий Захаровой, в котором представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется, был опубликован на сайте МИДа.

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Политика Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.