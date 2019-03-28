Политика
В Киргизии Путину подарили коня и щенкаREGNUM 10:52
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и щенка тайгана президенту России Владимиру Путину, находящемуся в Бишкеке с государственным визитом, пишут киргизские СМИ.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган по имени Шерхан, передает кремлевский пул РИА «Новости».ЗакC.Ру07:53
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Ранее, 26 марта, комментарий Захаровой, в котором представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется, был опубликован на сайте МИДа.
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Экономика
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