Происшествия
В Кингисеппском районе помнят о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 годаВремя (Кингисепп) 08:41
Сегодня многие вспоминают страшную трагедию, произошедшую в петербургском метро 3 апреля 2017 года, жертв теракта.
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В Кингисеппском районе помнят о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года
Время (Кингисепп)08:41
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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