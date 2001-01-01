Происшествия

В Кингисеппском районе помнят о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 годаВремя (Кингисепп) 08:41

Сегодня многие вспоминают страшную трагедию, произошедшую в петербургском метро 3 апреля 2017 года, жертв теракта.
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В Кингисеппском районе помнят о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года

Время (Кингисепп)08:41
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