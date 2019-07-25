с чего всё началось

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма. Об этом в интервью ATR заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Армия и оружие Эксперт прокомментировал предстоящий парад ВМФ в Петербурге Член Общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Nation News прокомментировал предстоящий военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Политика Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Экономика Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекорд Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передаёт агентство Reuters.

Политика Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.

Происшествия В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Происшествия В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Политика Украина намерена расширить санкции против России Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Назван и.о. гендиректора МАГАТЭ Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 25 июля, назначили главного координатора агентства, бывшего постоянного представителя Румынии при международных организациях в Вене Корнела Феруцэ.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero Sport официально представлен Компания Mitsubishi представила рестайлинговый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде.

Армия и оружие Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Космос Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.

Космос Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.