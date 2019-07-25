Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым КрымомРБК 00:55
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма. Об этом в интервью ATR заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.
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с чего всё началось
Такое заявление, а эфире телеканала ATR сделал советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Верховной рады Никита Потураев.Евразия Daily00:56
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