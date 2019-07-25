с чего всё началось

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма. Об этом в интервью ATR заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

Футбол Сборная России опустилась на 46-ю позицию в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла три места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована 25 июля на официальном сайте организации, и разместилась на 46-й строчке.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Происшествия Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Новые пособия на детей до трех лет введут в России В третьем чтении Госдума приняла также законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.

Единоборства Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.

Авто Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Кино Умер известный актер Рутгер Хауэр На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.

Общество Правительство выделит почти 700 млн рублей субсидий Иркутской области Глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил, что направят 493 миллионов рублей на восстановление мостов и дорог в Иркутской области.

Гаджеты Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3 Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.

Происшествия В Екатеринбурге мальчик упал с платформы метрополитена Несовершеннолетний екатериинбуржец чуть не поплатился жизнью из-за игры на планшете, во время которой он упал с платформы метро.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Здоровье Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.

Наука Ученые из МФТИ смоделировали поведение смазки под давлением Россию представляла команда ученых из МФТИ, ОИВТ РАН и ВШЭ.

Политика Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17 Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.

Политика В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.