Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым КрымомРБК 00:55

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма. Об этом в интервью ATR заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.
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с чего всё началось
Такое заявление, а эфире телеканала ATR
 сделал советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Верховной рады Никита Потураев.
Евразия Daily00:56

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