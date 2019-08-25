Политика
В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два разаИзвестия вчера в 12:35
Украина почти вдвое снизила поставки дизтоплива из России благодаря введению специальной пошлины 3,75%, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
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Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
RT на русскомвчера в 15:09
Украина пожаловалась на сокращение в два раза поставок российского дизеля
Московский Комсомолецвчера в 08:51
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Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
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Баннер подтверждает, что эта модель получила название RedmiBook 14 Enhanced Edition.
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В Исаакиевском соборе объявили об изменении расписания богослужений
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Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем отчалил от Международной космической станции (МКС) для перестыковки на другой модуль, передает РИА "Новости".
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27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
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США назвали способ успокоить Гонконг «за несколько часов»
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что глава американского государства Дональд Трамп указал способ урегулировать ситуацию в Гонконге «за несколько часов».
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