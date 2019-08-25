Политика

В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два разаИзвестия 12:35

Украина почти вдвое снизила поставки дизтоплива из России благодаря введению специальной пошлины 3,75%, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины

RT на русском15:09

Украина пожаловалась на сокращение в два раза поставок российского дизеля

Московский Комсомолец08:51

Поставки дизеля из России на Украину в августе снизились вдвое

Коммерсантъ11:04

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Lenta.ru10:04

Представитель Зеленского заявил, что поставки дизтоплива из РФ на Украину снизились вдвое

ТАСС09:05

В Киеве сообщили о снижении вдвое поставок дизельного топлива из России

РБК11:37

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

РИА Новости08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Экономика

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено в 18:32
Экономика

Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными

По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В горах КБР турист сорвался с тарзанки в ущелье

Обновлено в 12:10
Политика

В Абхазии прошли выборы президента

Обновлено в 14:01
Экономика

Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны

Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Обновлено в 18:56
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

В Великобритании закрасили граффити Бэнкси

Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си.
Обновлено в 17:54
Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Космос

Повторная стыковка корабля «Союз МС-14» с МКС пройдёт 27 августа

На 26 августа запланирована перестыковка космического корабля «Союз МС-13» с одного на другой модуль российского сегмента МКС.
Обновлено в 08:10
Политика

Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета Guardian.
Обновлено в 17:11
Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Политика

Власти Восточной Германии выступили за возвращение к формату G8

Премьер-министры четырёх земель Восточной Германии — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — призвали вернуться к формату "Большой восьмёрки" (G8) с участием РФ и активизировать диалог с Москвой.
Обновлено в 15:35
Футбол

Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»

Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Экономика

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 16:00
Культура

Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 04:50
Политика

Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено 23 августа в 14:41
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ

Обновлено в 14:54
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Кино

В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»

Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Кино

Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне

Обновлено в 18:37
Политика

Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика

Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit

Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).
Обновлено в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное