Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленнымиRT на русском 07:17

На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
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Страны «нормандского формата» договорились о перемирии и обмене пленными

Коммерсантъ08:40

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

РБК07:06

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

RT на русском07:17

В Киеве сообщили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

РИА Новости08:14

Раскрыты детали плана Зеленского по обмену заключенными с Россией

Lenta.ru07:12

В администрации президента Украины сообщили о достижении договоренности с Россией по обмену заключенными

Дождь07:24

В администрации Зеленского заявили о достижении договоренностей с Россией по обмену заключенными

Новая газета06:33
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Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06
Политика

Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Украинский генерал рассказал о наркоманах и пьяницах в рядах ВСУ

Замана отметил, что часто "профессионализм" ВСУ и грубые нарушения техники безопасности приводят к гибели и ранениям солдат.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ

Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Общество

До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней

Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
Обновлено в 07:27
Политика

Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов

По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.
Обновлено в 07:37
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Обновлено в 08:45
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Уникальную детскую реанимацию создали в Подмосковье

Высокотехнологичную детскую реанимацию, созданную на базе областного цента материнства и детства Наро-Фоминска, продемонстрировали российским журналистам.
Обновлено в 08:46
Футбол

«МЮ» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым вратарём мира

Как сообщается, 28-летний испанец будет получать около 415 тыс евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Обновлено в 05:44
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.
Обновлено вчера в 19:00
Гаджеты

У NVIDIA пока нет планов по выпуску GeForce RTX 2080 Ti SUPER

Представитель сайта TweakTown в ходе презентации линейки GeForce RTX SUPER спросил у вице-президента NVIDIA Джеффа Фишера, стоит ли ждать появления модели Ti SUPER.
Обновлено в 07:48
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
Обновлено в 07:59
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Политика

Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа

Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Поклонник убил 17-летнюю звезду Instagram и выложил фото в соцсети

Брендон Кларк был поклонником «творчества» Бьянки Девинс, которая являлась звездой Instagram.
Обновлено в 07:52
Политика

МГИК: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов МГД

В качестве кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы зарегистрированы 216 человек.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
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