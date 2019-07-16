Политика
Украина анонсировала обмен пленными с РоссиейРБК 07:06
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России. Была достигнута договоренность провести его в течение месяца. В качестве возможных форматов обмена Пристайко упомянул «10 на 10» и «15 на 15».
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Обновлено в 11:16
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Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
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Обновлено в 10:59
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