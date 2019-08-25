Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
ЦСКА — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:12
Спорт
Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на летнем ЧМ
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на летнем чемпионате мира в Раубичах.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Названа причина обрушения автомобильного моста в Харькове
Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове.
Обновлено в 09:33
Киберспорт
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье
Казанские врачи удалили малышу гигантскую опухоль мозга
У малыша была гигантская опухоль головного мозга, которая распространилась на половину правого полушария, сообщает Минздрав РТ.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Фенербахче» объявил о переговорах с Рами
Полузащитник Адиль Рами может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 07:27
Политика
Трамп рассказал о работе над включением России в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса
В Красноярске на остановке Автовокзал городской автобус тронулся в момент, когда не все пассажиры вышли из салона.
Обновлено в 05:08
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Московские спасатели вытащили из реки велосипедиста
Столичные спасатели вытащили из воды велосипедиста, который, не справившись с управлением, упал в Москву-реку на Смоленской набережной.
Обновлено в 09:15
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено 23 августа в 06:28
Общество
Девушка Роналду: «Ношу сексуальное нижнее белье — важно соблазнять мужчину и делать его счастливым»
Обновлено в 06:40
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Культура
Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года
Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие у экс-главы украинского государства Петра Порошенко недостатки.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено 23 августа в 06:13
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Общество
Площадь пожаров в российских лесах вновь увеличилась
Обновлено в 07:54
Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.
Обновлено в 08:22
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44