Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Культура
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста после инфаркта
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Общество
Памятник Пушкину напечатали на 3D-принтере и установили в Донецке
Памятник русскому поэту Александру Пушкину был установлен в Буденновском районе Донецка сегодня, 25 августа.
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов отличился голом в матче 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1, первый тайм).
Обновлено в 12:38
Экономика
Число киберпреступлений за два года выросло на треть
Жительнице Петербурга Татьяне на днях позвонили и представились службой безопасности банка.
Обновлено 22 августа в 22:32
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Политика
Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии
Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
Обновлено в 12:44
Музыка
Известный брянский ансамбль «Бабкины внуки» презентовал новую песню
Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки» представил свою новую песню «Вьюн над водой».
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала ДТП с мотоциклом К слову, это уже не первая неприятность пары за последнее время.
Обновлено в 12:10
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 09:28
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего королевский газон
Королева Великобритании Елизавета II в разговоре с премьером Австралии Скоттом Моррисоном пожаловалась на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, испортившего своими вертолетами газон на лужайке перед Букингемским дворцом.
Обновлено в 00:40
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Глава МИД Ирана прилетел в город проведения саммита G7
В Биаррице, где проходит саммит G7, приземлился самолет с делегацией из Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 10:26
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20