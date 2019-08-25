Политика

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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