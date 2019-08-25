Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Происшествия
На Майорке самолет столкнулся с вертолетом
Обновлено в 09:16
Политика
Меркель анонсировала скорую встречу в нормандском формате
Германия и Франция хотят провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче
ФК "Ростов" одержал волевую победу, обыграв в сложнейшем матче казанский "Рубин" со счетом 2:1. Поединок проходил на "Ростов Арене".
Обновлено в 14:11
Политика
Выборы президента Абхазии признали состоявшимися
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь
Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Культура
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Обновлено в 03:24
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду
Обновлено в 04:07
Политика
В России предлагают вернуть смертную казнь
Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу над «Нимом» в Лиге 1
«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей
Двумя днями раньше, 23 августа под Петербургом произошло еще одна авария, в результате которой погиб мотоциклист.
Обновлено в 13:10
Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.
Обновлено в 14:02
Экономика
Электросети Эфиопии выручили $200 млн от экспорта электроэнергии
Государственное предприятие электроснабжения Эфиопии получило более 200 миллионов долларов США от продажи электроэнергии в страны-соседи в прошедшем финансовом году 2018/19.
Обновлено вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Почему сладости для нашего организма могут быть опаснее спиртного
Как пишет портал «Рамблер/доктор», специалисты в области медицины считают, что сладости могут сильнее подорвать здоровье печени, чем спиртные напитки.
Обновлено в 02:27
Общество
В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере
Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.
Обновлено в 11:09
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Космос
В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО
На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
Обновлено в 02:16