Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Депутат Рады рассказал об управлении США Украиной при Порошенко
Депутат Верховной Рады Александр Онищенко в интервью телеканалу NewsOne сообщил о том, как власти США управляли Украиной, пока президентом страны являлся Петр Порошенко.
Обновлено в 00:37
Политика
Песков напомнил слова Путина о приглашении на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном приглашении России на саммит G7 в его стране.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Культура
Жена Мамонова рассказала о состоянии лежащего в реанимации мужа
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Футбол
Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
Фигурист заявил, что в окружении актрисы не говорили о болезни. Илья Авербух убежден, что новости о болезни являются непроверенными слухами.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Саратовской области произошло смертельное ДТП с военным автомобилем
В Саратовской области военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев приехал в Сочи без супруги
Певец Валерий Леонтьев приехал в Сочи на очередной музыкальный фестиваль, в котором он будет принимать участие.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
Обновлено в 11:32
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере «Пражской весны» Дубчеке
Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frекvепсе 1.
Обновлено в 17:14
Политика
Того отозвало признание независимости Косова
27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56