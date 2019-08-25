Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Обновлено вчера в 04:58
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
В Абхазии состоялись выборы президента
Обновлено в 13:58
Единоборства
Дастин Порье: Обещаю, Хабиб будет истекать кровью
Обещаю, Нурмагомедов будет истекать кровью.
Обновлено в 09:54
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки».
Обновлено в 13:59
Футбол
Чалов: забитый мяч головой — ответ Дивееву, который меня подкалывал
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). В игре с грозненской командой 21-летний нападающий «армейцев» отметился забитым мячом и результативной передачей.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров
Постояльцев пяти гостиниц на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
7-летняя дочка певицы Славы растет «двойником» своей мамы
Обновлено в 11:00
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу над «Нимом» в Лиге 1
«Монако» сыграл вничью с «Нимом» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына
Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено в 06:21
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Высший пилотаж на истребителях Су-57 показали на видео
Видео с тренировкой пилотов смогли заснять жители поселка Жуковский – вероятно, Су-57 отрабатывают программу для грядущего авиасалона МАКС-2019, который откроется для посетителей 27 августа.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Общество
В небе над Петербургом заметили солнечное гало
В воскресенье, 25 августа, жители и гости Петербурга могли наблюдать редкое природное явление — небо было украшено солнечным гало.
Обновлено в 13:46
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29