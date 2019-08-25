Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два разаLenta.ru 10:04

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook. По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Lenta.ru10:04

В Киеве сообщили о снижении вдвое поставок дизельного топлива из России

РБК11:37

Поставки дизеля из России на Украину в августе снизились вдвое

Коммерсантъ11:04

Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины

RT на русском15:09

Представитель Зеленского заявил, что поставки дизтоплива из РФ на Украину снизились вдвое

ТАСС09:05

Украина пожаловалась на сокращение в два раза поставок российского дизеля

Московский Комсомолец08:51

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

РИА Новости08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

Обновлено в 12:32
Авто

Китайский автопроизводитель вывел на рынок дешевый аналог Camry

Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Обновлено в 15:05
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Обновлено в 02:09
Политика

Джо Уолш планирует бросить вызов Дональду Трампу на праймериз

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш заявил, что будет баллотироваться в президенты США и планирует бросить вызов действующему главе государства Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии.
Обновлено в 13:21
Футбол

Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»

Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче

Обновлено в 14:11
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Авто

Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta

Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре

Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.
Обновлено вчера в 12:32
Наука

Ученые назвали самую опасную группу крови

Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Политика

Трамп назвал самый популярный вопрос, адресованный ему на саммите G7

Американский президент Дональд Трамп рассказал, о чем его чаще всего спрашивали главы стран — участниц саммита G7 в Биаррице.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Политика

Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России

Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублей

Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.
Обновлено в 17:15
Наука

На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев

Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.
Обновлено 22 августа в 11:00
Происшествия

В КБР турист сорвался с тарзанки в ущелье

Обновлено в 13:19
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика

Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Космос

В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО

На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное