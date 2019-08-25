Политика

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины

RT на русском15:09

В Киеве сообщили о снижении вдвое поставок дизельного топлива из России

РБК11:37

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

РИА Новости08:30

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Lenta.ru10:04

Представитель Зеленского заявил, что поставки дизтоплива из РФ на Украину снизились вдвое

ТАСС09:05

Украина пожаловалась на сокращение в два раза поставок российского дизеля

Московский Комсомолец08:51

Поставки дизеля из России на Украину в августе снизились вдвое

Коммерсантъ11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Общество

Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов

По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Космос

На МКС назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14»

Руководитель российского сегмента заявил, что причиной неудачной стыковки "Союза МС-14" стали ранее не встречавшиеся колебания корабля.
Обновлено вчера в 04:16
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Всего палестинские радикалы выпустили три снаряда.
Обновлено в 15:36
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Крылья Советов — Спартак 1:2

Обновлено в 13:56
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Футбол

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков об Акинфееве, ЦСКА и Чалове

Обновлено в 11:39
Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика

Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки

Иран попросил Запада исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 15:16
Экономика

Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России

В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Футбол

«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» на выезде переиграл «Леганес» в матче 2-го тура испанской примеры.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Гаджеты

Redmi Note 8 за первые сутки заказали 1,5 млн человек

Компания Redmi запустила предварительные продажи на Redmi Note 8 Pro и за первые сутки более 1,5 млн человек сделали заказ.
Обновлено вчера в 05:32
Общество

Концерт российских звезд в Донецке собрал 12 тысяч человек

Правоохранители заявили, что на концерт пришли примерно 12 тысяч человек.
Обновлено в 14:10
Футбол

«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»

Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Здоровье

Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек

У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Обновлено в 10:04
Политика

Выборы президента Абхазии признали состоявшимися

Обновлено в 14:04
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Общество

Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании

Обновлено в 13:32
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel

Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током

В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Политика

В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности

В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Политика

Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской

Обновлено вчера в 09:24
Политика

В Кремле подтвердили проработку нового саммита «нормандской четверки»

В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), отметив, что этой встрече должна предшествовать большая "домашняя работа".
Обновлено в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное