Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеляРИА Новости 08:30
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
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На МКС назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14»
Руководитель российского сегмента заявил, что причиной неудачной стыковки "Союза МС-14" стали ранее не встречавшиеся колебания корабля.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа
Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Всего палестинские радикалы выпустили три снаряда.
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
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В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
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Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика
Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки
Иран попросил Запада исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 15:16
Экономика
Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России
В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании
Мадридский «Атлетико» на выезде переиграл «Леганес» в матче 2-го тура испанской примеры.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Гаджеты
Redmi Note 8 за первые сутки заказали 1,5 млн человек
Компания Redmi запустила предварительные продажи на Redmi Note 8 Pro и за первые сутки более 1,5 млн человек сделали заказ.
Обновлено вчера в 05:32
Общество
Концерт российских звезд в Донецке собрал 12 тысяч человек
Правоохранители заявили, что на концерт пришли примерно 12 тысяч человек.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Здоровье
Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек
У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Обновлено в 10:04
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Выборы президента Абхазии признали состоявшимися
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
Обновлено в 13:32
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током
В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Политика
Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В Кремле подтвердили проработку нового саммита «нормандской четверки»
В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), отметив, что этой встрече должна предшествовать большая "домашняя работа".
Обновлено в 13:52