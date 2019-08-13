Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газаИзвестия 05:24
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:29, Вашингтон
Футбол
Сержиу Консейсау станет топ-тренером. Об этом говорит его карьера
Консейсау не планировал становиться тренером.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто
Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
Обновлено в 13:14
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Теннис
Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд представительного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:49
Футбол
«Марсель» расторг контракт с Рами из-за съемок в «Форт Боярде»
"Марсель" решил расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, сообщает L'Équipe. Причина - в нарушении контрактных обязательств.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
На macOS стало проще запускать игры для Windows
Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.
Обновлено в 17:01
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» по роману Мэй Олкотт
В Сети появился первый трейлер новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».
Обновлено в 13:31
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Политика
Памфилова заявила о дискредитации ЦИК за деньги
Обновлено в 15:12
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:11
Политика
Трамп допустил выход США из ВТО
США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.
Обновлено в 16:04
Экономика
Украина считает нецелесообразной реализацию энергомоста «Украина-ЕС»
"Укрэнерго" заявила, что считает нецелесообразным строительство энергомоста "Украина — ЕС".
Обновлено в 18:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей
Нейропсихолог Наталья Семенова констатировала: подобное мнение об особенностях левшей неоправданно.
Обновлено в 07:26
Футбол
Нападающий «Интера» может перейти в ЦСКА
Обновлено в 03:15
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии
Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.
Обновлено в 17:29
Футбол
Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды
«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды.
Обновлено в 16:14