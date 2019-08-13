В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

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