Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газаИзвестия 05:24

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
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У Украины есть «план Б» на случай прекращения транзита газа — глава СНБО

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В Киеве сообщили о плане «Б» на случай прекращения Россией транзита газа

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В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

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Украина готовит план «Б» на случай прекращения транзита газа

РЕН ТВ04:48
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Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
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Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Авто

Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ за 2 млн рублей

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке, средняя стоимость которых составляет 2 млн рублей.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика

Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Политика

Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра

Обновлено вчера в 10:48
Политика

ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО

На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Обновлено в 10:24
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье

Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Культура

Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива

В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.
Обновлено в 09:04
Технологии

Эксперты узнали о волне кибератак на российские организации

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили очередную волну кибератак со стороны известной группировки Cloud Atlas.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Людей в Архангельской области вывозят подальше от военного полигона

Людей, судя по информации, должны вывезти поездом в четыре утра 14 августа, чтобы в течение двух последующих часов рядом с военным полигоном никого не было.
Обновлено в 08:37
Политика

Зеленский выполнил обещание и оставил бизнес

Обновлено в 09:14
Здоровье

Роботы начнут приглашать россиян на прием к врачу

Отмечается, что если пациенту не подходит предложенная роботом запись, он может самостоятельно назначить дату и время приема по телефону горячей линии Минздрава области, позвонив по номеру «1-300».
Обновлено в 06:39
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram

Обновлено в 10:21
Происшествия

Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали

Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Политика

Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа

Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30
Политика

Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Обновлено в 09:14
Экономика

Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Общество

«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов

«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Наука

Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера

Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Политика

Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
ЖКХ

Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии

Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
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Александр Владимирович Данилюк
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения «Спильна справа». Советник министра обороны Украины с июля по ноябрь 2014 года. Приобрёл широкую известность, руководя захватами зданий министерств на Украине во время Евромайдана.. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
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