Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газаИзвестия 05:24
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
Обновлено в 08:00
Наука
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Политика
Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»
Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Общество
Сергей Собянин увеличил премии молодым ученым до двух миллионов рублей
13 августа мэр Москвы Сергей Собянин увеличил размер премий для молодых ученых.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Авто
Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush
Высокая популярность позволила Xpander опередить по объему проданных машин за отчетный период своего главного конкурента – Toyota Rush, который был распродан дилерами в количестве 29 тысяч 500 единиц.
Обновлено в 01:39
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Наука
Патент недели: когда иммунитет становится врагом
Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Футбол
Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья
Обновлено в 08:01
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Музыка
Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине
Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Житель Ульяновска осужден за поджоги офиса Роскомнадзора
НТА-Приволжье – Житель Ульяновска осужден за поджоги офиса Роскомнадзора. Как сообщает прокуратура региона, ЧП произошло весной 2018 года.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад
В Томске обрушился потолок в школе "Перспектива" по адресу улица Никитина, дом 6. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 07:33
Футбол
Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме
Обновлено в 09:09
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15
Авто
Тюнеры построили особый 800-сильный Ford Mustang Gulf Heritage Edition
Американское ателье Brown Lee Performance показало Ford Mustang в специальной версии - Gulf Heritage Edition, посвящённой победе суперкара Ford GT в Ле-Мане в 1968 и 1969 году.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08