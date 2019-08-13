Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газаИзвестия 05:24

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
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У Киева появился план «Б» на случай прекращения транзита газа Россией

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У Украины есть «план Б» на случай прекращения транзита газа — глава СНБО

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В Киеве сообщили о плане «Б» на случай прекращения Россией транзита газа

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В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

Известия05:24

Украина готовит план «Б» на случай прекращения транзита газа

РЕН ТВ04:48
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Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

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Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
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Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине

Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
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Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
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На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
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Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
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Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

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Александр Владимирович Данилюк
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Украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения «Спильна справа». Советник министра обороны Украины с июля по ноябрь 2014 года. Приобрёл широкую известность, руководя захватами зданий министерств на Украине во время Евромайдана.. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
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