с чего всё началось

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

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Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении миллиардов рублей Дело Алексея Кузнецова, бывшего члена правительства Московской области, будет рассмотрено судом в упрощенном порядке в связи с тем, что он пошел на сделку с правосудием и сознался в хищении всей вменяемой ему суммы – 11 млрд. рублей.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Общество На центральную часть России надвигается дождь с градом и грозой Жителей Московской, Калужской и Смоленской областей 24 июля ожидает дождливая погода с грозой.

Космос Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.

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Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Политика Вакарчук выступил перед российскими олигархами Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Политика Мюллер ограничит свои показания конгрессу США Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.

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Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Авто Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.

Армия и оружие В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.

Экономика НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.