Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряковРИА Новости 09:18
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
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с чего всё началось
Украинский телеканал «Громадьске» в среду со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову сообщил о том, что договоренность по обмену задержанных в Керченском проливе моряков достигнута.РБК09:16
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