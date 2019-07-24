Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряковРИА Новости 09:18

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
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Украинский телеканал «Громадьске»
 в среду со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову сообщил о том, что договоренность по обмену задержанных в Керченском проливе моряков достигнута.
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