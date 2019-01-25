Политика
В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газаРИА Новости вчера в 22:09
Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно остается необходимость обеспечивать поставки "голубого топлива", такую уверенность в эфире онлайн-канала UMN высказала замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
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На Украине заявили о неизбежном заключении договора по транзиту газа с Россией
Газета.Ruвчера в 23:27
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