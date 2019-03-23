Политика

В Киеве завершился митинг националистовРИА Новости 10:02

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
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В Киеве завершился митинг националистов

РИА Новости10:02

Митинг Нацдружин стартовал в Киеве

РЕН ТВ06:51

Порошенко хоронит будущее Украины, считают националисты

Вести.Ru08:35

В Киеве проходит митинг националистов против коррупции в оборонной сфере страны

ТАСС08:31

Националисты устроили антикоррупционный митинг в Киеве

Известия08:24

Националисты проводят митинг в центре Киеве

Комсомольская правда08:23

В Киеве проходит митинг против коррупции в оборонной сфере

RT на русском09:07
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Спорт

Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по фигурному катанию

Обновлено в 10:08
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При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов

Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Музыка

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Армия и оружие

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«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
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Футбол

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Обновлено в 06:41
Футбол

«Краснодар» поздравил Кононова с днем рождения

"Краснодар" в своем Твиттере поздравил с днем рождения своего бывшего главного тренера Олега Кононова. Сегодня ему исполнилось 53 года.
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Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

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Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Петербурге спасают белых лебедей, провалившихся в мазут

Обновлено в 09:01
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
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Дробыш посетовал на алчных и наглых коллег по шоу-бизнесу

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Чем лучше всего смазать после зимы дверные петли и другие контактные зоны машины

Как отмечают сами разработчики, данный препарат идеально подходит для превентивного обслуживания дверных петель, шарниров, штанг, поворотных рычагов и т. п.
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Политика

Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля

США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 21 марта в 23:59
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Происшествия

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:45
Политика

В Киеве в акции протеста принимают участие около 2 тыс. националистов

Обновлено в 09:40
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Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
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Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
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«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА

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На экс-главу областного ГИБДД Сергея Штельмаха завели уголовное дело

Обновлено в 00:07
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О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Медведев подписал указ о кругосветной экспедиции к Антарктиде

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Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
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Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео

После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
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