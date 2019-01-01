Отмечается, что принявшие участие в мероприятии прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости, где после прихода людей начался митинг. Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

Политика Политика Болсонару поблагодарил Трампа за слова поддержки Вступивший во вторник в должность президента Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и заявил, что вместе они обеспечат процветание и прогресс своего народа.

Политика Политика Как в России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии Российские парламентарии отреагировали на заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что Токио претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда россиян.

Политика Политика Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Политика Политика Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким» Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".

Армия и оружие Армия и оружие Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно

Политика Политика Госдеп: Помпео и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху угрозу со стороны Ирана и выразил приверженность США праву Израиля на самооборону.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за сообщение в Twitter о том, что оно готово при необходимости сбросить что-то «гораздо-гораздо большее», чем Новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщает Reuters.

Политика Политика Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.

Политика Политика Власти Южной Кореи приветствовали новогоднее обращение Ким Чен Ына Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина приветствовала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю Нового года о стремлении к развитию отношений с США и Южной Кореей, передало во вторник из Сеула агентство Рёнхап.

Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".