Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения БандерыRT на русском13:52
Отмечается, что принявшие участие в мероприятии прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости, где после прихода людей начался митинг. Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
RT на русском13:52
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