Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
RT на русском
13:52

Отмечается, что принявшие участие в мероприятии прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости, где после прихода людей начался митинг. Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
RT на русском13:52

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Националисты в Киеве устроили два факельных шествия в честь Бандеры

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