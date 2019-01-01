Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
RT на русском
13:52

Отмечается, что принявшие участие в мероприятии прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости, где после прихода людей начался митинг. Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
RT на русском13:52

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Полиция Киева не выявила нарушений в шествиях в честь дня рождения Бандеры

РЕН ТВ18:12

В Киеве прошёл факельный марш националистов в честь дня рождения Бандеры

RT на русском14:30

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РБК13:27

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры прошло в Киеве

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Украинским националистам понадобилось два шествия в честь дня рождения Бандеры

Lenta.ru12:50

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Факельный марш в честь дня рождения Бандеры прошел в Киеве

РИА Новости11:44
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
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