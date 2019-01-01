Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры проходит в столице Украины. Об этом сообщает во вторник, 1 января, телеканал «112 Украина». «Примерно более 2 тыс. человек вышли на улицу (города)», — говорится в сообщении.

В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры

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