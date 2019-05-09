В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»RT на русском 05:45

В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.

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