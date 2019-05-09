Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»РИА Новости 05:10
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
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Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Театры
Вахтанговский театр впервые показал спектакль «Евгений Онегин» в Шанхае
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с успехом показал впервые в Шанхае знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Александра Пушкина в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса.
Обновлено в 15:12
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Космос
Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики
Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.
Обновлено 06 мая в 07:40
Футбол
Валенсия — Арсенал 1:2 (2-й тайм)
Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Футбол
Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов
«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 14:09
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Таварес вернется в Торонто и пропустит старт ЧМ-2019 из-за травмы
В ближайшие несколько дней станет известен характер повреждения. Таким образом, Таварес пропустит старт чемпионата мира.
Обновлено в 12:04
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Игры
Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct
Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53