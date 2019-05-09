Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»РИА Новости 05:10

Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
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В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

Коммерсантъ05:35

Полиция отпустила организатора аналога Бессмертного полка в Киеве

Московский Комсомолец13:28

Основателя аналогичной «Бессмертному полку» акции задержали в Киеве

РБК07:41

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

RT на русском05:45

Полиция отпустила организатора «Бессмертного полка» в Киеве

News.ru13:19

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

РИА Новости05:10

Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты

ТАСС03:19
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Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко

Обновлено в 13:42
Театры

Вахтанговский театр впервые показал спектакль «Евгений Онегин» в Шанхае

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с успехом показал впервые в Шанхае знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Александра Пушкина в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса.
Обновлено в 15:12
Происшествия

При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

Обновлено в 15:45
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Общество

В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек

По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Авто

Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ

Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Футбол

Футболист «Барселоны» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы

Обновлено в 15:06
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Футбол

Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов

Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону

Обновлено в 13:07
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Космос

Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики

Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.
Обновлено 06 мая в 07:40
Футбол

Валенсия — Арсенал 1:2 (2-й тайм)

Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Футбол

Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов

«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 14:09
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Таварес вернется в Торонто и пропустит старт ЧМ-2019 из-за травмы

В ближайшие несколько дней станет известен характер повреждения. Таким образом, Таварес пропустит старт чемпионата мира.
Обновлено в 12:04
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Игры

Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct

Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
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