Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в КиевеГазета.Ru 06:41
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Игры
Геральт появился в РС-версии Monster Hunter: World
«Беду в древнем лесу» предстоит проходить в одиночку — игрок будет управлять самим Геральтом.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветра
В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:43
Космос
В России разгадали секрет «огненных волос» Солнца
Обновлено вчера в 11:06
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Пользователи сложили в уме количество выживших драконов Дейнерис и подумали, что речь может идет о появлении еще одного питомца.
Обновлено в 09:05
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии
Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Oukitel K12 получит аккумулятор мощностью 10000 мАч
Китайская компания Qukitel озвучила технические характеристики своего нового смартфона Qukitel K12.Аппарат получит аккумулятор мощностью 10000 мАч, а так же зарядное устройство, мощность которого составит 30 ватт.
Обновлено в 06:52
Технологии
Telegram позволит архивировать чаты
Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию и Китай своими врагами, поскольку лишь глупые люди отказываются от налаживания отношений.
Обновлено в 14:14
Футбол
Нападающий «Барселоны» Суарес перенесет операцию по поводу травмы колена
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет операцию по поводу травмы правого колена, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
В День Победы звезды поделились воспоминаниями о своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну
Обновлено в 04:15
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Теннис
Федерер одержал 1200-ю победу в карьере
Обновлено в 12:36
Происшествия
Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева
Опубликовано видео стычки участников акции «Бессмертный полк» с правоохранительными органами в Киеве.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Футбол
Сослан Джанаев: «После окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере»
Мой контракт рассчитан до конца сезона. Соответственно после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере.
Обновлено в 10:02
Авто
Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM
В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено вчера в 13:49
Транспорт
Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Футбол
Итальянская Серия А представила новый логотип
Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.
Обновлено в 12:35
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Авианосец США Abraham Lincoln прошел Суэцкий канал
Ранее Вашингтон заявил, что готов ответить на любое нападение Ирана Американский авианосец Abraham Lincoln прошел через Суэцкий канал, передает Sky News Arabia со ссылкой на администрацию канала.
Обновлено в 09:36