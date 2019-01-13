с чего всё началось

С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты. Об этом сообщает украинское издание «Вести» в воскресенье, 13 января.

Происшествия Происшествия В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Происшествия Происшествия Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.

Политика Политика МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.

Политика Политика На Украине оценили вероятность начала войны с Россией Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".

Происшествия Происшествия В Сызрани школьник ударил учительницу по голове В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.

Армия и оружие Армия и оружие Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко «показать свой томос» В Русской православной церкви прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от РПЦ "показать свой томос".

Кино Кино HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры Престолов» Восьмой и последний сезон популярного сериала "Игра Престолов" выйдет 14 апреля.

Теннис Теннис Мария Шарапова прошла во второй круг Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Космос Космос Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация

Происшествия Происшествия В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27% Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% до $107 млрд.

Общество Общество Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

Космос Космос Грузовой корабль Dragon покинул МКС Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником.

Наука Наука Нобелевского лауреата лишили званий за расизм Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.

Политика Политика МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2» МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Происшествия Происшествия В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

Экономика Экономика В кабмине представили новую методику расчета производительности труда Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.

Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Экономика Экономика Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.

Политика Политика Переводчиков Трампа намерены допросить в конгрессе США В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.

Происшествия Происшествия В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».

Хоккей Хоккей Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс» Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

Спорт Спорт Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Политика Политика В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2» В парламенте Германии отреагировали на заявление посла США Ричарда Гренеля, пригрозившего немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2».