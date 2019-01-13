с чего всё началось

С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты. Об этом сообщает украинское издание «Вести» в воскресенье, 13 января.

Экономика Экономика В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.

Финансы Финансы ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).

Экономика Экономика Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины По словам Дорошенко, Россия снова стала наращивать обороты во внешнеэкономических отношениях с Украиной, что и позволило украинской экономике показать такой рост, и это связано с более низкими ценами на российскую продукцию.

Финансы Финансы Каким станет курс рубля к началу февраля Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.

Экономика Экономика Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.

Энергетика Энергетика Бензин утекает к нефтекомпаниям Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний.

Экономика Экономика Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было.

Экономика Экономика Парламентский ремонт опять перестроился По данным ФАИП, в 2018 году на проектирование по объектам Госдумы и СФ ушло соответственно 57 млн руб. и 60 млн руб. Напомним, оба проекта стали следствием отказа властей РФ от строительства парламентского центра, идея которого возникла в 1994 году после первых думских выборов.

Экономика Экономика Не так страшны дженерики, как малюют Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.

Экономика Экономика Китай увеличивает производство и экспорт сахара Несмотря на сложные погодные условия, в Китае в первом квартале 2018−2019 сельскохозяйственного года (октябрь — декабрь) достигнут более, чем 3%-ный рост производства сахара, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на ежемесячный доклад Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Экономика Экономика В ЦБ назвали сроки перехода банковской розницы в цифровой формат «В течение трех лет, скорее всего, весь розничный банковский сегмент перейдет в цифровой формат взаимодействия», — заявил эксперт.

Экономика Экономика Walt Disney раскрыла зарплату главы компании The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера.

Экономика Экономика МВФ обвинили в выводе денег с Украины Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины.