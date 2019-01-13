Экономика
С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты. Об этом сообщает украинское издание «Вести» в воскресенье, 13 января.
Известия16:14
Оценить
с чего всё началось
В Киеве с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные Верховной радой в налоговый кодекс в части туристического сбора, сообщает издание "Вести".Газета.Ru15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Финансы
ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке почти исчерпан
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях топ-10 банков с августа выросла с 6,3 до 7,4 процента, повышение средневзвешенной ставки по ипотеке началось только в ноябре (с 9,41 до 9,52 процента, данных за декабрь пока нет).
Обновлено в 02:42
Экономика
Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины
По словам Дорошенко, Россия снова стала наращивать обороты во внешнеэкономических отношениях с Украиной, что и позволило украинской экономике показать такой рост, и это связано с более низкими ценами на российскую продукцию.
Обновлено вчера в 21:51
Финансы
Каким станет курс рубля к началу февраля
Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года
Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Бензин утекает к нефтекомпаниям
Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен на топливо, за 2018 год рост цен бензина на АЗС более чем вдвое превысил инфляцию, достигнув 9,4%. При этом в последнюю неделю декабря бензин в рознице дешевел в среднем до 43,4 руб. за литр из-за снижения цен у независимых АЗС, которые в большинстве случаев были выше, чем у крупных нефтекомпаний.
Обновлено в 17:05
Экономика
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей
Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было.
Обновлено в 00:00
Экономика
Парламентский ремонт опять перестроился
По данным ФАИП, в 2018 году на проектирование по объектам Госдумы и СФ ушло соответственно 57 млн руб. и 60 млн руб. Напомним, оба проекта стали следствием отказа властей РФ от строительства парламентского центра, идея которого возникла в 1994 году после первых думских выборов.
Обновлено в 17:05
Экономика
Не так страшны дженерики, как малюют
Эксперты обвиняют крупные фармакомпании в запугивании потребителей Крупные фармацевтические компании сознательно и целенаправленно сеют сомнения в эффективности дженериков, даже притом что она подтверждена и официально, регулятором рынка, и практически — врачами, назначающими эти препараты.
Обновлено в 03:59
Энергетика
Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд
Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику.
Обновлено в 05:05
Экономика
Китай увеличивает производство и экспорт сахара
Несмотря на сложные погодные условия, в Китае в первом квартале 2018−2019 сельскохозяйственного года (октябрь — декабрь) достигнут более, чем 3%-ный рост производства сахара, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на ежемесячный доклад Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.
Обновлено в 13:31
Экономика
В ЦБ назвали сроки перехода банковской розницы в цифровой формат
«В течение трех лет, скорее всего, весь розничный банковский сегмент перейдет в цифровой формат взаимодействия», — заявил эксперт.
Обновлено в 17:23
Экономика
Walt Disney раскрыла зарплату главы компании
The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера.
Обновлено вчера в 01:14
Экономика
МВФ обвинили в выводе денег с Украины
Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
В ЕС выяснили, какая страна меньше всех тратит на развитие науки
Согласно официальной статистики, правительство Литвы потратило на научные исследования 372 миллиона евро, что составило 0,88 % от ВВП страны.
Обновлено в 04:43