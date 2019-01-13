Путешествия
С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты. Об этом сообщает украинское издание «Вести» в воскресенье, 13 января.
Известиявчера в 16:14
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с чего всё началось
В Киеве с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные Верховной радой в налоговый кодекс в части туристического сбора, сообщает издание "Вести".Газета.Ruвчера в 15:58
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В окрестностях Тегерана разбился «Боинг-707»
Пассажирский «Боинг-707» разбился в окрестностях Тегерана (столица Ирана), сообщает агентство ИЛНА, передает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани
В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Космос
Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане
Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
Обновлено в 00:33
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко «показать свой томос»
В Русской православной церкви прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от РПЦ "показать свой томос".
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»
В парламенте Германии отреагировали на заявление посла США Ричарда Гренеля, пригрозившего немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:23
Кино
HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
На Украине оценили вероятность начала войны с Россией
Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено в 01:06
Общество
Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета
Номерные знаки зеленого цвета могут получить автомобили в России.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
«Ъ» узнал стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
Сообщается, что на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду в Москве будет потрачено порядка 3,4 миллиарда рублей, а на строительство нового восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на улице Петровка уйдет 2,85 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
США захотели ослабить влияние России в Арктике
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
После взрыва газа в жилом доме в Шахтах возбудили уголовное дело
Обновлено в 01:04
Политика
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в многоэтажке в Шахтах
Обновлено в 01:24
Наука
Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории, которую он ранее возглавлял, за высказывания относительно интеллектуальных способностей разных рас.
Обновлено вчера в 12:06
Теннис
Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open
На счету у Павлюченковой 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Во втором круге россиянка встретится с победительницей противостояния Кики Бертенс (Нидерланды) — Элисон Риске (США).
Обновлено в 00:12
Спорт
Сборная России одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе
Обновлено вчера в 09:52
Космос
Причиной отказа «Спектра-Р» могла стать космическая радиация
«В качестве причины неработоспособности приемо-передающего устройства «Спектра-Р» специалисты предполагают влияние дозы радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника», – отметил источник.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено вчера в 22:11
Хоккей
Два очка Панарина принесли победу «Коламбусу» над «Рейнджерс»
Победу своему клубу помог одержать российский легионер "Коламбуса" Артемий Панарин, который набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
ABC: в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа
Адвокаты нескольких комитетов палаты представителей конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, пассажиров эвакуируют, сообщил РИА Новости источник в диспетчерских службах.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося лайнера Lion Air
Индонезийские дайверы обнаружили речевой самописец потерпевшего крушение лайнера Lion Air, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на заявление национального совета по безопасности на транспорте Индонезии.
Обновлено в 00:17