Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших МосквуРИА Новости 06:55
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
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Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.
— Юрий Луценко, украинский политикРБК 06:54
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