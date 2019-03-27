В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших МосквуРИА Новости 06:55

Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

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