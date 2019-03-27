Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших МосквуРИА Новости 06:55

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Читать в источнике
Юрий Луценко
Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.
— Юрий Луценко, украинский политикРБК 06:54

Подробнее о событии

На Украине в отношении Бойко и Медведчука возбудят дело после их визита в Россию

Коммерсантъ06:58

Генпрокурор Украины объявил, что возбудит уголовное дело против Бойко и Медведчука

ТАСС06:06

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

РИА Новости06:55

Луценко пообещал открыть дело после визита Бойко и Медведчука в Россию

РБК06:54

Поездка Бойко и Медведчука в Москву может стать поводом для возбуждения дела о незаконном пересечении границы

Эхо Москвы06:32

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука после визита в Россию

RT на русском06:12

Кандидату в президенты Украины грозит тюрьма после встречи с Медведевым

URA.Ru06:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Экономика

В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford

Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Экономика

Россияне получат цифровые профили

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Под Петербургом потеряли варана с сушками

Обновлено в 08:42
Политика

Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено в 07:40
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено в 06:18
Происшествия

СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко

Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 07:55
Общество

Жители России назвали самые любимые театры и спектакли

В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Наука

Показано, почему некоторые люди слышат гифки

Часть мемов и гифок в интернете основана на том, что беззвучные изображения вызывают у людей звуковые ассоциации, которые они «слышат».
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Культура

Мединский объединил Александринский и Волковский театры

Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Хоккей

«Салават Юлаев» готовится к финалу Восточной конференции

Финал конференции начнётся 29 и 31 марта в Балашихе. В Уфе игры состоятся 2 и 4 апреля.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Авто

Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа

Напомним, Aurus разработал "ФГУП НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" еще в конце 2012 года.
Обновлено в 06:12
Общество

В Москве в два раза выросло количество многодетных семей

Обновлено в 00:42
Интернет

Google «оживит» почту Gmail, Mail.Ru и Outlook технологией AMP

Google объявил об инициативе AMP for Email, призванной превратить письма в почтовых сервисах из статичных документов в динамичное и интерактивное подобие веб-страниц.
Обновлено в 04:49
Хоккей

«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

Обновлено в 05:54
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Спорт

Обнародована сумма призовых российских биатлонистов за сезон

Обнародованы данные о сумме призовых российских биатлонистов за сезон-2018/19. Информация появилась на сайте «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Алина Кабаева впервые рассказала о семье

Самая знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева не любит рассказывать о своей личной жизни.
Обновлено в 01:51
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»

ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Глава политической силы «Оппозиционный блок» и её парламентской фракции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное