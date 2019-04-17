Политика

В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19

Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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На Украине возбудили уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

Газета.Ru06:52

Лидеров Майдана обвинили в сдаче Крыма

Lenta.ru03:45

В Киеве завели дело «о сдаче Крыма» нынешней украинской властью

Life.ru04:35

На Украине возбудили уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

РИА Новости03:57

На Украине лидеров майдана обвинили в сдаче Крыма

Комсомольская правда04:58

На представителей украинской власти завели дело о «сдаче Крыма» и массовых убийствах

Взгляд.ру03:40

В Совфеде рассказали, чем обернется для Киева уголовное дело «о сдаче Крыма»

ФАН06:54
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Политика

Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»

В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено в 06:28
Общество

Стали известны самые курящие регионы России

Стали известны наиболее курящие регионы России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 06:59
Экономика

Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Челябинске почти устранили последствия прорыва теплотрассы

В Челябинске подача отопления и горячей воды возобновлена почти во все дома, оставшиеся без этих благ после произошедшего 16 апреля прорыва теплотрассы на улице Братьев Кашириных.
Обновлено в 03:27
Наука

Белые акулы предпочли держаться от косаток подальше

Исследователи выяснили, что если косатки появляются вблизи излюбленных «кормушек» белых акул — лежбищ морских слонов — акулы предпочитают уплыть и могут не появляться в этом месте в течение года.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено в 06:53
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Баскетбол

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча

Центровой петербургского «Зенита» Джален Рейнольдс пропустит следующие два матча команды в Единой лиге ВТБ, баскетболист дисквалифицирован, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Экономика

Саратовский завод «Тантал» может стать банкротом

16 апреля Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" о признании ПАО "Тантал" банкротом.
Обновлено в 03:59
Общество

Собянин сообщил о планах благоустройства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по благоустройству столичных парков в 2019 году.
Обновлено в 06:55
Экономика

Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом

Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Общество

В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Кино

Первую серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 1 млн россиян

Около 1 млн россиян посмотрели премьерную серию восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов", показ которой состоялся 15 апреля.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Поликлиники КБР впервые за 12 лет получили машины для неотложной помощи

Обновлено в 06:35
Политика

Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов

По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено вчера в 07:59
Космос

Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового поколения

Обновлено в 04:42
Общество

Ginza вложит 1,7 млрд рублей в новое пространство у Таврического сада

Международный ресторанный холдинг Ginza Project намерен инвестировать 1,7 млрд рублей в создание нового общественного пространства возле Таврического сада.
Обновлено в 06:04
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Обновлено в 03:18
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
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Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014 года. Генерал армии Украины в отставке. Командующий Внутренними войсками Украины, командующий Национальной гвардией Украины.
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Украинский политик
Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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