Политика
В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19
Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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Политика
Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»
В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников
Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено в 06:28
Общество
Стали известны самые курящие регионы России
Стали известны наиболее курящие регионы России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 06:59
Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Челябинске почти устранили последствия прорыва теплотрассы
В Челябинске подача отопления и горячей воды возобновлена почти во все дома, оставшиеся без этих благ после произошедшего 16 апреля прорыва теплотрассы на улице Братьев Кашириных.
Обновлено в 03:27
Наука
Белые акулы предпочли держаться от косаток подальше
Исследователи выяснили, что если косатки появляются вблизи излюбленных «кормушек» белых акул — лежбищ морских слонов — акулы предпочитают уплыть и могут не появляться в этом месте в течение года.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Баскетбол
Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча
Центровой петербургского «Зенита» Джален Рейнольдс пропустит следующие два матча команды в Единой лиге ВТБ, баскетболист дисквалифицирован, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Экономика
Саратовский завод «Тантал» может стать банкротом
16 апреля Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" о признании ПАО "Тантал" банкротом.
Обновлено в 03:59
Общество
Собянин сообщил о планах благоустройства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по благоустройству столичных парков в 2019 году.
Обновлено в 06:55
Экономика
Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом
Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Кино
Первую серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 1 млн россиян
Около 1 млн россиян посмотрели премьерную серию восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов", показ которой состоялся 15 апреля.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Ginza вложит 1,7 млрд рублей в новое пространство у Таврического сада
Международный ресторанный холдинг Ginza Project намерен инвестировать 1,7 млрд рублей в создание нового общественного пространства возле Таврического сада.
Обновлено в 06:04
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33