Политика

В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19

Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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Адвокаты Януковича сообщили об уголовном деле против Яценюка и Турчинова

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Комсомольская правда04:58

В Киеве завели дело «о сдаче Крыма» нынешней украинской властью

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На Украине возбудили уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

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Lenta.ru03:45

На представителей украинской власти завели дело о «сдаче Крыма» и массовых убийствах

Взгляд.ру03:40
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Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
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США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО

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Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
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Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
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Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

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Обновлено в 04:33
Общество

Штаб Навального в Хабаровске нашел у семьи бывшего мэра 6 домов в США

Как утверждает местный штаб Алексея Навального, пока Соколов сидел в кресле мэра, его семья скупала недвижимость в США.
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Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Наука

Полвека наблюдений подтвердили рост пластикового загрязнения в северной Атлантике

С 1957 года CPR прошел в северной Атлантике и близлежащих морях более 6,5 миллиона морских миль (12 миллионов километров).
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Медики назвали быстро утоляющие голод питательные продукты

Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражению

Пока Пеллегрини превосходит Гвардьолу Первый успех "Тоттенхэма" важен с психологической точки зрения, ведь лондонцы до этого проиграли "горожанам" три раза подряд.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
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От встречи Путина с Кальюлайд в Эстонии ждут экономического прорыва

Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

Самолет, летевший из Владивостока в Москву с главой Приморья Олегом Кожемяко на борту, экстренно сел в Красноярске, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Дарья Сметанина.
Обновлено в 08:19
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Умер украинский историк и диссидент Валентин Мороз

Историк и публицист Валентин Мороз скончался во Львове на 84-ом году жизни. Об этом сообщает Львовский городской совет.
Обновлено в 08:15
Космос

SpaceIL: израильский лунный зонд разбился из-за «программной ошибки»

Израильские инженеры обнаружили намеки на то, что первый частный лунный аппарат "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны не из-за проблем в работе двигателей, а из-за зависания бортового компьютера зонда после исполнения "ошибочной команды".
Обновлено в 05:20
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Общество

Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019-м году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля

Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля. Программа по отзыву представлена официальным представителем Mercedes на российском рынке.
Обновлено в 07:50
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Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
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Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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