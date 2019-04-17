Политика

В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19

Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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Власть Украины в стадии распада. Следователи взялись за первых лиц государства

Украина.ру10:57

Адвокаты Януковича сообщили об уголовном деле против Яценюка и Турчинова

РБК07:33

Лидеров Майдана обвинили в сдаче Крыма

Lenta.ru03:45

На Украине возбудили уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

Газета.Ru06:52

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ТАСС03:50

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Аргументы и Факты06:01

На представителей украинской власти завели дело о «сдаче Крыма» и массовых убийствах

Взгляд.ру03:40
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Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
Обновлено в 07:51
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
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Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ

Обновлено в 04:05
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
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Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

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Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
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В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
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Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
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Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Обновлено в 11:45
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

«Роскосмос» приступил к строительству в Казахстане комплекса «Байтерек»

Российская сторона приступила к выполнению своих обязательств по строительству совместного с Казахстаном космического комплекса «Байтерек».
Обновлено в 08:24
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Гаджеты

Новое видео Samsung Galaxy Fold показывает складку на дисплее

Обновлено вчера в 04:42
Финансы

Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Среди задержанных на ЛГБТ-акции в Петербурге оказались подростки

Обновлено в 15:16
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Наука

Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.
Обновлено вчера в 06:00
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Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Авто

Genesis представил новый компактный электромобиль Mint

Премиальный автомобильный бренд Genesis представил в Нью-Йорке концепт нового хэтчбека Mint на электротяге.
Обновлено в 12:03
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Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
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Жена Ерёменко: «Некоторые вещи в „Спартаке“ были организованы непрофессионально»

Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально.
Обновлено в 15:36
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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
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Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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