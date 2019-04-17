Политика
В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19
Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
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Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ
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В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
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Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
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ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
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Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
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В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
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Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
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Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
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«Роскосмос» приступил к строительству в Казахстане комплекса «Байтерек»
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Обновлено в 08:24
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
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В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
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Новое видео Samsung Galaxy Fold показывает складку на дисплее
Обновлено вчера в 04:42
Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ
Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
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Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
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Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
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Genesis представил новый компактный электромобиль Mint
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Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
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Жена Ерёменко: «Некоторые вещи в „Спартаке“ были организованы непрофессионально»
Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально.
Обновлено в 15:36
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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
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