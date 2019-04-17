Политика

В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19

Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
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На Украине возбудили уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

РИА Новости03:57

Адвокаты Януковича сообщили об уголовном деле против Яценюка и Турчинова

РБК07:33

На Украине возбудили уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

Газета.Ru06:52

Власть Украины в стадии распада. Следователи взялись за первых лиц государства

Украина.ру10:57

На Украине открыто дело «о сдаче Крыма» нынешней украинской властью

ТАСС03:50

Лидеров Майдана обвинили в сдаче Крыма

Lenta.ru03:45

На представителей украинской власти завели дело о «сдаче Крыма» и массовых убийствах

Взгляд.ру03:40
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Футбол

Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»

Обновлено в 10:37
Происшествия

Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в апреле и мае

Погода в апреле в Московском регионе будет засушливой, а в мае — в пределах нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду, 17 апреля.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга

Обновлено в 09:30
Общество

Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Обновлено в 09:59
Политика

В Германии приняли закон об упрощении депортации нелегальных беженцев

Отмечается, что один из принятых законов — так называемый закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) — позволяет властям арестовывать лиц, подлежащих депортации.
Обновлено в 09:54
Экономика

Включение региональных телеканалов в «цифру» может состояться в ноябре

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в бюджет РФ заложены средства на включение региональных каналов в "цифру" путем предоставления телеканалам двух вставок на ОТР.
Обновлено в 11:37
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Энергетика

Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту

Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

Обновлено в 11:04
Политика

Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей

Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Наука

Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации

"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено 15 апреля в 20:21
Транспорт

В Перми решили отказаться от троллейбусов

Мэрия Перми сообщила о планах городских властей полностью отказаться от использования в системе городского транспорта троллейбусов, которых в исправном состоянии осталось всего 34.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу

Обновлено в 04:12
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие

Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Хоккеист Обухов избил девушку в Казани

Обновлено в 10:48
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
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Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014 года. Генерал армии Украины в отставке. Командующий Внутренними войсками Украины, командующий Национальной гвардией Украины.
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Украинский политик
Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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