Политика
В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19
Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Футбол
Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»
Обновлено в 10:37
Происшествия
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством
В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в апреле и мае
Погода в апреле в Московском регионе будет засушливой, а в мае — в пределах нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду, 17 апреля.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга
Обновлено в 09:30
Общество
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:59
Политика
В Германии приняли закон об упрощении депортации нелегальных беженцев
Отмечается, что один из принятых законов — так называемый закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) — позволяет властям арестовывать лиц, подлежащих депортации.
Обновлено в 09:54
Экономика
Включение региональных телеканалов в «цифру» может состояться в ноябре
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в бюджет РФ заложены средства на включение региональных каналов в "цифру" путем предоставления телеканалам двух вставок на ОТР.
Обновлено в 11:37
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту
Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Политика
Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей
Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Наука
Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации
"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено 15 апреля в 20:21
Транспорт
В Перми решили отказаться от троллейбусов
Мэрия Перми сообщила о планах городских властей полностью отказаться от использования в системе городского транспорта троллейбусов, которых в исправном состоянии осталось всего 34.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу
Обновлено в 04:12
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16