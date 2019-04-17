В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц УкраиныREGNUM 05:19

Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».

В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины

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