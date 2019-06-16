В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрывИзвестия 17:05

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

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