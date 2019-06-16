Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрывИзвестия 17:05

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
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Взрыв произошел в центре Киева

Вечерняя Москва17:40

Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв

РЕН ТВ17:04

Мощный взрыв прогремел во дворе дома в Киеве

Телеканал 360°17:19

В центре Киева прогремел взрыв

Вести.Ru17:08

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

Известия17:05

Во дворе дома в центре украинской столицы произошел взрыв

Московский Комсомолец17:27

В центре Киева произошел взрыв

НТВ16:59
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Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Политика

Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Самолет «Аэрофлот» сел в Варшаве из-за агрессивного пассажира

Обновлено в 01:30
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Афганские силовики ликвидировали 11 террористов на юго-востоке страны

Отмечается, что все уничтоженные афганскими спецназовцами террористы состояли в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое боевиков были задержаны в ходе спецоперации.
Обновлено в 15:42
Космос

Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида

Обновлено в 04:46
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Футбол

Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки

Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено в 17:21
Авто

Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии

Первый небольшой электрифицированный внедорожник Jeep будет показан в Parco del Valentino в период с 19 по 23 июня.
Обновлено в 04:35
Футбол

Неста возглавит вылетевший из Серии А «Фрозиноне»

Руководство вылетевшего из Серии А по итогам сезона-2018/19 «Фрозиноне» находится в поисках нового главного тренера для команды.
Обновлено в 16:40
Наука

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Обновлено в 14:37
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