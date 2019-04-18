Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефтиРБК 12:04
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».
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Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
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Спецагент Американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс ("Скала" Джонсон) и бывший элитный оперативник британской разведки Декард Шоу (Джейсон Стейтем) впервые встретились в 2015 году в фильме "Форсаж 7", невзлюбив друг друга с первого взгляда и став заклятыми врагами.
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ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке
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Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.
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