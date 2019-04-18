Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефтиРБК вчера в 12:04

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».
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