Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефтиРБК вчера в 12:04
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».
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«Укртатнафта» заявила о возможном коллапсе на топливном рынке из-за санкций России
Коммерсантъвчера в 14:39
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