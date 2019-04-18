Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефтиРБК вчера в 12:04

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».
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В «Укртатнафте» увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

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На Украине заявили о коллапсе после новых санкций России

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Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
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Всего за годы существования компании Uber привлек $25,2 млрд инвестиций. Выручка Uber за 2018 г. составила $3 млрд, убыток – $1,8 млрд.
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Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
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Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии

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Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold

В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
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Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной

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Штаб Зеленского назвал призывы Порошенко библиотекой черного пиара

Библиотекой черного пиара назвали в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предвыборную агитацию действующего главы государства Петра Порошенко, сообщает ТАСС в пятницу, 19 апреля.
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Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
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