В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефтиРБК 12:04

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

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