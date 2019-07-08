В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва». Об этом сегодня, 8 июля, сообщают украинские СМИ.

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

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