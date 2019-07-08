Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующиеREGNUM 15:56

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва». Об этом сегодня, 8 июля, сообщают украинские СМИ.
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Под офисом NewsOne устроили акцию протеста с файерами

Rambler News Service15:38

В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией

РБК15:41

СМИ: У офиса канала NEWSONE в Киеве проходит акция протеста

RT на русском15:38

От 100 до 300 человек собрались на акцию протеста возле офиса украинского телеканала NewsOne

Эхо Москвы15:00

Радикалы устроили акцию протеста у телеканала NewsOne

Взгляд.ру14:19

Возле редакции украинского телеканала устроили акцию протеста из-за подготовки телемоста с Россией

Дождь13:39

Файер-шоу против телемоста: в Киеве радикалы забрасывают здание NewsOne петардами

ТК Звезда14:19
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Политика

МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Политика

В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы

Проведение Года памяти и славы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Обновлено в 12:33
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Гаджеты

Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI

Обновлено в 07:16
Авто

Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено в 14:43
Происшествия

Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Спорт

Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады

Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации

Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол

Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеев

Бразильский защитник Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 трофеев за время карьеры.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Хорватия начала вступление в зону евро

Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Авто

Модернизированный пикап Nissan Navara начал покорять авторынок

На европейском рынке началась реализация обновленного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 15:25
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

Обновлено в 12:50
Экономика

Россиян оградят от валютных вкладов

Согласно документу, вклады в валюте и некоторые другие виды сбережения могут признать инвестиционным инструментом, что автоматически закроет доступ для них обычным россиянам.
Обновлено в 07:58
Космос

Китай завершил создание марсохода

Китайские ученые завершили работу по созданию первого марсохода.
Обновлено в 11:21
Политика

Белый дом назвал исторической встречу глав совбезов РФ, США и Израиля

Встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата является исторической, заявил сам Болтон.
Обновлено в 15:29
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

Обновлено в 13:41
Спорт

Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Политика

Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Летевший из Москвы Boeing подал аварийный сигнал и развернулся

Самолёт подал сигнал о ЧП на борту. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково».
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
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