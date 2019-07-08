Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующиеREGNUM 15:56
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва». Об этом сегодня, 8 июля, сообщают украинские СМИ.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Политика
МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Политика
В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы
Проведение Года памяти и славы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Обновлено в 12:33
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
Обновлено в 07:16
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Спорт
Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады
Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе.
Обновлено в 16:08
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации
Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеев
Бразильский защитник Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 трофеев за время карьеры.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Авто
Модернизированный пикап Nissan Navara начал покорять авторынок
На европейском рынке началась реализация обновленного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 15:25
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Экономика
Россиян оградят от валютных вкладов
Согласно документу, вклады в валюте и некоторые другие виды сбережения могут признать инвестиционным инструментом, что автоматически закроет доступ для них обычным россиянам.
Обновлено в 07:58
Космос
Китай завершил создание марсохода
Китайские ученые завершили работу по созданию первого марсохода.
Обновлено в 11:21
Политика
Белый дом назвал исторической встречу глав совбезов РФ, США и Израиля
Встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата является исторической, заявил сам Болтон.
Обновлено в 15:29
Спорт
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Политика
Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Летевший из Москвы Boeing подал аварийный сигнал и развернулся
Самолёт подал сигнал о ЧП на борту. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково».
Обновлено в 07:16