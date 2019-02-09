Происшествия

В Киеве трое полицейских пострадали при попытке штурма отделенияРИА Новости 12:23

Трое полицейских пострадали в результате попытки штурма управления полиции в Киеве, сообщает пресс-служба полиции города. В субботу полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями.
Читать в источнике
с чего всё началось
По информации, которая приводится на странице
 пресс-службы киевской полиции в Facebook, молодчики, пришедшие к зданию, были вооружены ножами и огнестрельным оружием.
News.ru10:23

Подробнее о событии

В Киеве около 40 человек штурмовали управление полиции

Газета.Ru13:50

Украинских полицейских ранили в ходе штурма киевского управления

Вести.Ru13:15

В Киеве задержали 40 человек после драки у отделения полиции

РБК10:54

В Киеве трое полицейских пострадали при попытке штурма отделения

РИА Новости12:23

Около 40 человек задержаны в Киеве при попытке штурма управления полиции

Ведомости11:33

В Киеве после драки у управления полиции задержали 40 человек

Интерфакс10:12

В Киеве неизвестные попытались взять штурмом управление полиции

RT на русском10:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия

В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы

Обновлено в 18:05
Происшествия

В Новосибирской области четверо детей и взрослый погибли при пожаре

Дом оказался уничтожен пламенем — крыша рухнула на находящихся в доме людей. Погибли четверо детей и один взрослый.
Обновлено в 16:27
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено в 19:08
Происшествия

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 15:02
Происшествия

Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Космос

«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна

На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Раскрыты цена и характеристики новых iPhone

Обновлено в 10:58
Происшествия

В Париже манифестанту оторвало гранатой кисть руки

В руках у молодого человека взорвалась граната со слезоточивым газом, сообщает газета L`Avenir.
Обновлено в 17:27
Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено в 04:05
Происшествия

Украинские радикалы обстреляли из салютов дом Авакова в Киеве

Украинские радикалы обстреляли из салютов дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова в Киеве, видео нападения опубликовано в YouTube.
Обновлено в 17:04
Общество

Захарова рассказала о работе в мужском коллективе

Обновлено в 19:12
Политика

Советник Трампа высмеял отключение света во время выступления Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял в Twitter выступление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во время которого погас свет.
Обновлено в 19:56
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Авто

АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол

В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Наука

Ученые назвали способы продлить молодость

Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев ЛНР

Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Общество

В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед

В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено в 16:26
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Общество

По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря

Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Интернет

Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer

Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Происшествия

СБУ возбудила дело о пропажах ценностей в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за якобы имеющей место недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 07:38
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель

Обновлено вчера в 12:08
Главное