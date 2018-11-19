Армия и оружие
Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в ходе интервью Пятому каналу сообщил, что США предложили передать Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry.
RT на русском10:49
Примерно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом зарплаты экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля — это 30% от всего его времени эксплуатации. 60-70% — это содержание, его модернизация и утилизация.
— Игорь Воронченко, украинский военачальникRambler News Service 13:53
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